Андрей Артюхов: в общественной приемной специалисты дают мгновенную и точную консультацию

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Восемь детских садов собираются сдать в эксплуатацию в Тюмени к 2020 году. Об этом сообщили во время Всероссийского дня приема родителей в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Обсуждение актуальных вопросов дошкольного образования было организовано в рамках партийного проекта "Детские сады – детям" в 72 регионах. В Тюмени прием провели региональный координатор проекта, депутат областной думы Николай Токарчук, председатель общественного совета проекта Елена Торопыгина и заведующая сектором дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Наталья Гребенкина.

Около 80% обращений от родителей поступило через онлайн-приемную, и на каждый из них будет дан развернутый ответ, рассказал Николай Токарчук: "На первом месте – вопросы, касающиеся очередности в детские сады. По Тюмени это 1 тысяча 900 детей, не охваченных пока дошкольным образованием, в основном малыши до трех лет. Волнуют тюменцев также вопросы укрепления материально-технической базы садиков, когда и в каких районах появятся новые детские сады".

Так, одну из молодых мам интересовал вопрос, будут ли открываться в Тюмени ясельные группы? Наталья Гребенкина отметила, в регионе нет ограничения по возрасту и отдавать ребенка в детский сад можно уже с двух месяцев при условии, что в дошкольных учреждениях есть места. "Система действует таким образом: сначала в сады "заходят" малыши, которым исполнилось три года, затем, если остались места, – дети более младшего возраста", – пояснила она.

Заведующая сектором дошкольного образования рассказала, что к 2020 году в областной столице введут в эксплуатацию восемь детских садов. "Это дошкольные учреждения в Тюменском-2, Патрушево, Ямальском-2 и ряде других районов. Строительство здания детского сада в Суходолье, которое первоначально возводил инвестор, завершается за счет бюджета региона. Кроме того, идет работа по уменьшению очередности и в других направлениях: это поддержка частных учреждений, а также текущий и капитальный ремонт имеющегося фонда", – рассказала Гребенкина.

В ходе приема от родителей воспитанников детского сада №146 поступило предложение – организовать гастроли Тюменского театра кукол в дошкольные учреждения. В сентябре этого года в рамках проекта партии "Единая Россия" "Театры – детям" актеры выступили в отдаленных деревнях и селах области. Николай Токарчук отметил, что с идеей распространить этот опыт на детские сады к нему обращаются уже не в первый раз и после приема он обсудит эту инициативу с координатором проекта "Театры – детям" Василием Пустыльниковым.

Востребованность и результативность подобных тематических приемов подчеркнул секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов: "В общественную приемную партии нередко обращаются с вопросами родители дошкольников, и, чтобы дать им квалифицированный ответ, необходимо время. На тематических приемах присутствуют специалисты, что позволяет мгновенно дать точную консультацию, решить на месте многие вопросы".