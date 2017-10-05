up

5.10.2017 четверг

EUR 67.9357

USD 57.7832

В Тюмени -1..-3 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Акция "Сельская библиотека" продолжается

19:31 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото коммуникационного агентства "Пионер"

Более 300 книг собрали тюменцы за пять дней благотворительной акции "Сельская библиотека". Временный пункт приема литературы с 25 по 29 ноября открыло коммуникационное агентство "Пионер" совместно с проектом "Создавая будущее", решившие поддержать идею Тюменского регионального отделения Российского детского фонда.

"Акция оказалась для нас очень полезной - во время приема книг от тюменцев нам удалось понять, какой литераторой особенно дорожат граждане, от какой могут отказаться. Что важно, ведь на многих семейных мероприятиях, которые мы организовываем, также проходят книжный обменники", - поделилась депутат Тюменской областной думы, координатор проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Фонд собирает книги для села круглый год уже шесть лет подряд. В акции традиционно участвуют органы социальной защиты населения и образовательные учреждения Тюменской области. Среди сотен томов, которые принесли горожане в дополнительный пункт приема литературы КА "Пионер", – как современные произведения, так и классика.

"Все собранные книги мы будем передавать в комплексный центр социального обслуживания Юргинского района. В центре будут организованы читательские уголки, книжные обменники, будет пополнен библиотечный фонд. Благодарим всех, кто откликнулся и помог увеличить и разнообразить читательское поле в селе. Хочется надеяться, что нашими усилиями читающего населения станет больше", - отметила заместитель председателя ТРО ОБФ "Российский детский фонда" Галина Сушинских.

Напомним, тюменцы, решившие поучаствовать в акции "Сельская библиотека", могут обратиться в тюменское региональное отделение Российского детского фонда по телефону 8(3452)20-15-49, либо перечислить средства на счет Фонда (Р/с 40703810700990000305), с пометкой "Сельская библиотека".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: чтение , акция

Последние новости

19:31 Акция "Сельская библиотека" продолжается
19:01 Владимир Якушев призвал российских промышленников учиться торговать
18:09 Владимир Якушев: российской промышленности необходимы квалифицированные кадры
18:05 Тюменская область перенимает опыт ведущих мировых компаний в сфере добычи торфа  
17:54 6 октября - события дня
17:43 Закулисье: театральный приквел "Алябьевской осени" показали на тюменской сцене Фото
17:32 Тюменцам расскажут, почему молодые мамы редко просят мужей о помощи
17:21 Завершается проектирование единой сливной станции в Тюмени
17:10 Владимир Якушев: российской промышленности нужна модернизация
17:00 Тюменские школы эвакуировали после сообщений о минировании Фото
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев призвал российских промышленников учиться торговать

Владимир Якушев: российской промышленности необходимы квалифицированные кадры

Владимир Якушев: российской промышленности нужна модернизация

Политика

Проект "Единой России" "Местный дом культуры" востребован в регионах

Андрей Ходосевич провел встречу с сумкинскими единороссами

Тюменцам выдали около тысячи грантов на покупку или строительство жилья на селе

Экономика

Тюменская область перенимает опыт ведущих мировых компаний в сфере добычи торфа  

В Ялуторовском районе начали добывать озерный сапропель

Тюменский и Тобольский районы стали лидерами по числу новых месторождений стройсырья

Общество

Акция "Сельская библиотека" продолжается

6 октября - события дня

Закулисье: театральный приквел "Алябьевской осени" показали на тюменской сцене

Спорт

Тюменских подростков бесплатно научат танцевать hip-hop

Тюменский "Рубин" разгромил чеховскую "Звезду"

Три дзюдоиста поборются за медали турнира Гран-при в Ташкенте

Происшествия

Тюменские школы эвакуировали после сообщений о минировании

Под суд пошел водитель, подозреваемый в гибели семьи из Омска

В садовом товариществе в Тюмени горит усадьба
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+