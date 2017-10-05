Акция "Сельская библиотека" продолжается

Фото коммуникационного агентства "Пионер"

Более 300 книг собрали тюменцы за пять дней благотворительной акции "Сельская библиотека". Временный пункт приема литературы с 25 по 29 ноября открыло коммуникационное агентство "Пионер" совместно с проектом "Создавая будущее", решившие поддержать идею Тюменского регионального отделения Российского детского фонда.

"Акция оказалась для нас очень полезной - во время приема книг от тюменцев нам удалось понять, какой литераторой особенно дорожат граждане, от какой могут отказаться. Что важно, ведь на многих семейных мероприятиях, которые мы организовываем, также проходят книжный обменники", - поделилась депутат Тюменской областной думы, координатор проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Фонд собирает книги для села круглый год уже шесть лет подряд. В акции традиционно участвуют органы социальной защиты населения и образовательные учреждения Тюменской области. Среди сотен томов, которые принесли горожане в дополнительный пункт приема литературы КА "Пионер", – как современные произведения, так и классика.

"Все собранные книги мы будем передавать в комплексный центр социального обслуживания Юргинского района. В центре будут организованы читательские уголки, книжные обменники, будет пополнен библиотечный фонд. Благодарим всех, кто откликнулся и помог увеличить и разнообразить читательское поле в селе. Хочется надеяться, что нашими усилиями читающего населения станет больше", - отметила заместитель председателя ТРО ОБФ "Российский детский фонда" Галина Сушинских.

Напомним, тюменцы, решившие поучаствовать в акции "Сельская библиотека", могут обратиться в тюменское региональное отделение Российского детского фонда по телефону 8(3452)20-15-49, либо перечислить средства на счет Фонда (Р/с 40703810700990000305), с пометкой "Сельская библиотека".