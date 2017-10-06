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В Тобольске разработали памятку о запрете высаживать детей из автобуса без билета

12:09 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тобольских школьников не будут высаживать из автобусов за отсутствие билетов. Фото: ИА "Тюменская линия"

Специальную памятку, в которое строго регламентируются действия водителей и кондукторов общественного транспорта, в случае если у ребенка нет проездного билета либо денег на проезд, разработали в Тобольске. Категорически запрещается высаживать детей в темное время суток и зимой, сообщает тобольское ПАТП.

И хотя в Тобольске не было прецедентов с высаживанием детей в мороз из-за отсутствия денег, представители городского автотранспортного предприятия решили напомнить своим сотрудникам, на что необходимо обращать внимание и как обезопасить детей в темное время суток и во время морозов.

В документе прописан алгоритм для кондуктора, водителя автобуса, диспетчера транспортной организации, дежурной части полиции и специалистов социальной службы экстренного реагирования.

Первый пункт памятки запрещает высаживать ребенка, обнаруженного в салоне автобуса без денег либо льготных документов и сопровождающего взрослого. Кондуктору следует выяснить, по какой причине юный пассажир едет один и без оплаты проезда - возможно ребенок убежал из дома, потерялся, а также постараться выявить контактные телефоны родителей или близких родственников, чтобы связаться с ними.

Если сделать это не удается, сообщить о ситуации диспетчеру. Тот, в свою очередь, регистрирует факт и звонит в дежурную часть полиции и социальную службу экстренного реагирования, сообщает конечную остановку маршрута. Задача представителей соцслужбы и полиции по прибытии на конечный пункт установить местонахождение родителей и забрать ребенка для передачи законным представителям.

Напомним, что зимой 2016 году в России были зафиксированы случаи высадки детей из автобусов за безбилетный проезд. По всем фактам были возбуждены дела, виновные понесли наказание. 

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Теги: Тобольск , автобусы , общественный транспорт

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