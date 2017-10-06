Сотрудника ямальской полиции осудили на десять лет за попытку сбыта наркотиков

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Бывшего сотрудника ямальской полиции осудили за попытку сбыта героина в особо курном размере.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, в сентябре 2015 года начальник подразделения УФСКН по Ямалу в Тарко-Сале майор полиции Дмитрий Смоленский отправился в отпуск в Екатеринбург. Там он приобрел партию героина для последующей реализации. Однако довести до конца преступный замысел Смоленскому не удалось. Его задержали на автодороге Нефтеюганск – Сургут сотрудники РУФСБ России по Тюменской области.

Решением Сургутского районного суда Смоленский осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Также он лишен звания и права в течение 11 лет занимать должности в правоохранительных органах.

Свою вину в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере Смоленский не признал и направил апелляционную жалобу в окружной суд Югры. Апелляционным определением приговор Сургутского районного суда отменен в части признания Смоленского виновным по факту злоупотребления должностными полномочиями. В остальном наказание бывшему полицейскому оставлено без изменений. Приговор суда вступил в законную силу.