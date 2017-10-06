Ишимские полеводы продолжают уборочную

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 200 тыс. тонн зерновых и зернобобовых намолотили аграрии Ишимского района. По объему производства это первое место по югу Тюменской области. Урожайность составила 25 центнеров с гектара.

По словам первого заместителя главы Ишимского района Сергея Максимова, несмотря на засуху урожай собрали хороший. Осталось убрать 2 тыс. 400 га зерновых и зернобобовых и 300 га рапса. Выпавший снег приостановил работы по уборочной, но сегодня хлеборобы вновь вышли в поля. Уборочная продолжается в четырех крупных и в двух крестьянско-фермерских хозяйствах.

"Урожай овощей тоже собран. Валовый сбор составил около 60 тонн. Урожайность средняя. Сказалось то, что у одного из крупных овощеводов весной поля попали под затопление, а после, когда было принято решение сеять на арендованных землях, у него на шести гектарах из-за засухи не взошли посевы свеклы и моркови. Тем не менее овощи есть, есть и спрос на них. Реализуем в Ишим, Тюмень и на Север", подчеркнул Сергей Максимов.

В настоящее время полным ходом идет обработка почвы, в полном объеме засыпаны семена, идет сортировка и доведение зерна до кондиции.

Инна Кондрашкина