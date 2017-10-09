Двести пятьдесят семь лет назад русские войска взяли Берлин

Двести пятьдесят семь лет назад русские войска взяли Берлин.artsait.ru

9 октября 1760 года в ходе Семилетней войны после битвы под Кунерсдорфом столица Пруссии Берлин капитулировала перед русскими войсками.

Династические противоречия европейских дворов в XVIII веке вылились в кровопролитную и долгую войну "за австрийское наследство" 1740-1748 годов. Фортуна была на стороне прусского короля Фридриха II, который сумел не только расширить свои владения, отняв у Австрии богатую провинцию Силезию, но и увеличить внешнеполитических вес Пруссии, превратив ее в мощнейшую центрально-европейскую державу. Однако такое положение дел не устроило другие европейские страны, а особенно Австрию, которая тогда являлась лидером Священной Римской Империи Германской Нации.

Противоборство двух немецких государств в Центральной Европе привело к возникновению двух мощнейших блоков: Австрия и Франция противостояли коалиции Англии и Пруссии. В 1756 году началась Семилетняя война. Решение о присоединении России к антипрусской коалиции приняла императрица Елизавета Петровна в 1757 году, так как из-за многочисленных поражений австрийцев возникла угроза взятия Вены, а чрезмерное усиление Пруссии входило в противоречие с внешнеполитическим курсом русского двора. Россия опасалась и за положение своих недавно присоединенных прибалтийских владений.

В конце 1750-х годов императрица Елизавета часто болела. За ее жизнь опасались. Наследником Елизаветы был ее племянник, сын старшей дочери Петра I Анны - великий князь Петр Федорович. До принятия православия его звали Карл Петр Ульрих. Почти сразу после рождения он потерял мать, вскоре остался без отца и занял отцовский голштинский престол. Принц Карл Петр Ульрих был внуком Петра I и внучатым племянником шведского короля Карла XII. Одно время его готовили стать наследником шведского престола.

Воспитывали малолетнего голштинского герцога бездарно. Когда в 1742 году его выписали в Петербург, он произвел на всех удручающее впечатление своей неразвитостью, дурными манерами и презрением к России. Идеалом великого князя Петра был Фридрих II. Как голштинский герцог, Петр являлся вассалом Фридриха II. Многие опасались, что он будет вассалом прусского короля, заняв российский трон.

Придворные и министры знали, что в случае вступления на престол Петра III, Россия прекратит войну в составе антипрусской коалиции. Но еще царствующая Елизавета требовала побед над Фридрихом. В итоге, военачальники стремились наносить поражения пруссакам, но "не смертельные".

В первой крупной битве между прусскими и российскими войсками 19 августа 1757 года у деревни Гросс-Егерсдорф, русской армией командовал Степан Апраксин. Он разгромил противника, но не стал его преследовать. Напротив, отошел сам, что позволило Фридриху II привести свою армию в порядок и перебросить ее против французов.

Елизавета сместила Апраксина. Его место занял Виллим Фермор. В 1758 году русские овладели столицей Восточной Пруссии Кенигсбергом. Потом последовало кровопролитное сражение у селения Цорндорф, обе стороны понесли тяжелые потери, но не одолели друг друга, хотя каждая заявила о своей победе.

В 1759 года во главе российских войск в Пруссии встал Петр Салтыков. 12 августа 1759 года состоялась битва при Кунерсдорфе, ставшая венцом русских побед в Семилетней войне.

В 9 часов часов утра прусская артиллерия нанесла сокрушительный удар по батареям русских артиллеристов, а затем атаковала русские войска превосходящими силами. Салтыков принял решение отступить. Вечером прусаки захватили всю артиллерию. Фридрих праздновал победу.

Однако его попытка захватить две стратегические высоты - Шпитцберг и Юденберг - провалилась. Неудобный ландшафт не дал кавалерии Фридриха развернуться, и вся она погибла под градом картечи и пуль. Под Фридрихом убило лошадь, сам полководец чудом спасся.

Поняв, что резервы противника истощены, Салтыков отдал приказ об общем наступлении, которое повергло прусаков в панику. Солдаты спасались бегством.

Победа при Кунерсдорфе позволила русским войскам занять Берлин. Силы Пруссии были настолько ослаблены, что продолжать войну Фридрих мог только при поддержке союзников. В кампанию 1760 года Салтыков рассчитывал овладеть Данцигом, Кольбергом и Померанией, а оттуда приступить к захвату Берлина. Планы полководца исполнились лишь отчасти из-за несогласованности действий с австрийцами. К тому же сам главнокомандующий в конце августа опасно заболел и вынужден был сдать командование Фермору, которого сменил прибывший в октябре Александр Бутурлин.

В свою очередь, корпус Захара Чернышева с кавалерией Готтлоба Тотлебена и казаками совершили поход к столице Пруссии. 28 сентября 1760 года наступавшие русские войска вошли в капитулировавший Берлин. Трофеями русской армии стали 150 орудий, 18 тыс. единиц огнестрельного оружия, было получено почти 2 млн талеров контрибуции. Свободу обрели 4,5 тыс. находившихся в немецком плену австрийцев, немцев и шведов.

Пробыв в городе четыре дня, русские войска его оставили. Фридрих II и его Великая Пруссия стояли на краю гибели. Корпус Петра Румянцева взял крепость Кольберг. В этот решающий момент умерла российская императрица Елизавета. Вступивший на престол Петр III прекратил войну с Фридрихом, стал предлагать Пруссии помощь и, конечно, разорвал антипрусский союз с Австрией.

Столь нелогичный конец прусской кампании и блестящих побед русской армии не принес России каких-либо территориальных приобретений. Но победы русских солдат не пропали даром - авторитет России как мощной военной державы возрос.

Эта война стала боевой школой для выдающегося российского полководца Румянцева. Впервые он проявил себя при Гросс-Егерсдорфе, когда возглавив пехоту авангарда, продрался с ней через чащу леса и ударил в штыки обескураженным пруссакам, что и решило исход сражения.

При подготовке материала использованы данные Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество"