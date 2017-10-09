up

9.10.2017 понедельник

EUR 67.5344

USD 57.7612

В Тюмени 7..9 С 1 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Экипажи "ВИМ-Авиа" возвращены из Малайзии и Саудовской Аравии

11:47 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Экипажи «ВИМ-АВИА» возвращены из Малайзии и Саудовской Аравии. Фото: www.turizm.ru

Пилоты, бортпроводники, инженерно-технический персонал и другие работники авиакомпании "ВИМ-Авиа", всего около сорока человек, вернулись в Москву из Малайзии и Саудовской Аравии. Росавиация отчиталась о выполнении соответствующего поручения Минтранса, сообщается на официальном сайте.

В выходные "ВИМ-Авиа" выполнила восемь рейсов, которыми перевезено 839 человек. Полеты осуществлялись из городов Римини и Брюссель во Внуково, а также из Внуково в Магадан и китайский Сиань.

До 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока.

Достигнуты договоренности с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на свободные места в самолетах, осуществляющих рейсы на Дальний Восток.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ВИМ-Авиа , Минтранс , Росавиация

Последние новости

13:59 Владимир Якушев - в тройке самых влиятельных глав регионов
13:48 "Конструктория" объединила тюменские семьи за общим занятием
13:37 Тюменская область - индустриально растущий регион
13:26 Водитель, сбивший на тюменском рынке старушку, отправится под суд
13:15 Тюменским дачникам помогут с электрификацией
13:04 На четырех озерах в Тюменской области ликвидируют загрязнения
12:53 Нейрохирург Дмитрий Плющенко: на байке и в операционной
12:42 На ТЭЦ-1 в Тюмени тушили условный пожар
12:31 Общественники Югры обсудили проблемы реабилитации ветеранов боевых действий
12:20 Зеленый пояс вокруг Екатеринбурга планируют создавать поэтапно
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев - в тройке самых влиятельных глав регионов

Тюменская область - индустриально растущий регион

На четырех озерах в Тюменской области ликвидируют загрязнения

Политика

Инвесторы получат налоговые льготы в 2018 году

Депутаты обсудили исполнение программы газификации региона

Тюменская область поэтапно перейдет на расчет налога на имущество по кадастровой стоимости

Экономика

Федеральный бюджет направит полмиллиарда рублей на поддержку многодетных семей

Представители деловых кругов Японии посетят Тюменскую область

Новый птичник открыл "Тюменский бройлер"

Общество

"Конструктория" объединила тюменские семьи за общим занятием

Тюменским дачникам помогут с электрификацией

Нейрохирург Дмитрий Плющенко: на байке и в операционной

Спорт

Тюменцы могут получить автограф любимого биатлониста по почте

Тюменские хоккеисты в Китае встретятся с командой "Ценг Тоу"

У тюменского полумарафона изменилось место старта

Происшествия

Водитель, сбивший на тюменском рынке старушку, отправится под суд

Спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП в Тюмени

Водители из Свердловской области везли в Тюмень марихуану
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+