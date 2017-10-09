Экипажи "ВИМ-Авиа" возвращены из Малайзии и Саудовской Аравии

Экипажи «ВИМ-АВИА» возвращены из Малайзии и Саудовской Аравии. Фото: www.turizm.ru

Пилоты, бортпроводники, инженерно-технический персонал и другие работники авиакомпании "ВИМ-Авиа", всего около сорока человек, вернулись в Москву из Малайзии и Саудовской Аравии. Росавиация отчиталась о выполнении соответствующего поручения Минтранса, сообщается на официальном сайте.

В выходные "ВИМ-Авиа" выполнила восемь рейсов, которыми перевезено 839 человек. Полеты осуществлялись из городов Римини и Брюссель во Внуково, а также из Внуково в Магадан и китайский Сиань.

До 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока.

Достигнуты договоренности с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на свободные места в самолетах, осуществляющих рейсы на Дальний Восток.