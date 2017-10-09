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Тюменские градостроители удостоены престижной премии "Серебряный знак"

17:16 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: администрация Тобольска

Лучшие тюменские практики по формированию политики территориального планирования в номинации "Проекты градостроительных ансамблей и комплексов" отмечены премией  "Серебряный знак" на смотре-конкурсе "Регионы России".

Он состоялся в рамках юбилейного XXV международного фестиваля "Зодчество" в Москве, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Несмотря на то, что регион впервые принимал участие в этом конкурсе, жюри и посетители смотра-выставки высоко оценили тюменский стенд, на котором были представлены наиболее яркие архитектурные проекты, а также те проекты, которые призваны улучшить состояние городской среды в регионе.

Специального диплома удостоен уже реализованный проект реставрации ансамбля Тобольского кремля и менового двора.

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Теги: Тюмень , Тобольск , конкурс , архитектура

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