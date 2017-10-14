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Двести шесть лет назад войска Михаила Кутузова одержали победу под Рущуком

12:00 14 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Войска Михаила Кутузова одержали победу под Рущуком/Картина С.В.Герасимова

14 октября 1811 года русские войска Михаила Кутузова переправились через Дунай и неожиданным ударом наголову разгромили 20-тысячную турецкую армию под Рущуком (ныне болгарский город Русе). Русские потеряли во время атаки всего 9 убитых и 40 раненых.

В начале лета к Рущуку двинулась армия под командованием Ахмет-паши, 22 июня 1811 года она атаковала около Рущука войско Кутузова численностью 15 тыс. человек. Русские артиллерийским огнем и контратаками отразили натиск. Турки потеряли 5 тыс. человек, русские-500 чел. Ахмет-паша отступил и стал окапываться, ожидая нападения Кутузова. Но российский командующий, не желая рисковать, вскоре отошел со своим небольшим войском на левый берег Дуная, взорвав рущукские укрепления.

Ободренный Ахмет-паша 28 августа переправился с частью сил вслед за русскими. Правда, зная прежние неудачи турецких войск на Левобережье, Ахмет-паша действовал на сей раз осмотрительно и решил дождаться, пока меньшие по численности русские сами атакуют его. Для этого он 31 августа встал лагерем близ Слободзеи и занялся укреплением позиций, отдавая инициативу Кутузову и при­глашая русского командующего проверить крепость турецкой обороны.

Кутузов разработал более изощренный план-отрезать турок от сообщения с Рущуком. Осенней ночью отряд под командованием генерала Евгения Маркова скрытно переправился обратно на правый берег Дуная и внезапной атакой 2 октября наголову разбил не ожидавшее нападения турецкое войско у Рущука. Русские разгромили армию численностью 20 тыс. человек, большая часть которой попала в плен или разбежалась. Кроме того, был захвачен огромный лагерь со, всеми запасами продовольствия и вооружений. Русские потеряли во время атаки всего 9 убитых и 40 раненых. После этого Слободзейский лагерь турок на левом берегу был блокирован войсками Кутузова, который вызвал еще не успев­шие отправиться на запад 2 дивизии из Северной Молдавии.

Ахмет-паша бежал в Рущук, бросив своих солдат на произвол судьбы. Кутузов не препятствовал его бегству, поскольку знал, что по турецким законам визирь не может вести переговоры о мире, находясь в окружении. После переправы визиря на правый берег Дуная к нему вскоре прибыл адъютант Кутузова, поздравил с удачным спасением и предложил начать мирные переговоры. Слободзейский лагерь лишился надежды на помощь извне и был полностью окружен. Лишенное подвоза боеприпасов и продовольствия турецкое войско несло большие потери от голода, болезней и артиллерийских обстрелов.

23 ноября 1811 года Ахмет-паша подписал акт о капитуляции остатков своей армии в Слободзейском лагере. К тому времени она сократилась до 12 тыс. человек.

Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества

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Теги: история

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