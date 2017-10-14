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Викуловчан вернули в СССР

15:01 14 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
vikulovo.admtyumen.ru

Выставка "Назад в СССР" открылась в народном краеведческом музее им. Анатолия Давыдова в  Викулово.

Настенный ковер, черно-белый телевизор "Рассвет", портреты лидеров страны, деревянный буфет, советские игрушки, одежда и обувь, предметы интерьера и сувениры – организаторы постарались собрать все, что может вернуть взрослого посетителя во времена детства и юности.

"Выставка рассказывает не столько об истории советской эпохи, сколько о предметах быта, которые стали  ее символами. Для многих это ностальгия, возможность снова почувствовать себя ребенком, которого окружали такие предметы", - рассказала заведующая музеем Юлия Чудакова.

Детей, по ее словам, больше удивляют телевизор без пульта, советские игрушки и настольные игры. После экскурсии ребят угощают ирисками – любимым лакомством детей той эпохи.

Отметим, что выставка приурочена к 100-летию революции 1917 года. Работать экспозиция будет до 13 ноября.

Евгения Шевцова

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Теги: Викуловский район , музей , выставка

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