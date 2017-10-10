Тюменские дзюдоисты завоевали на международном турнире пять медалей

Фото: "Тюмень-дзюдо"

17 комплектов наград было разыграно на Международном турнире среди юношей и девушек до 18 лет на призы региональной общественной организации "Новый поток" памяти сотрудников спецподразделений ОВД, погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", участие в соревнованиях приняли 528 дзюдоистов из 15 стран мира: Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Монголии, Словакии, Таджикистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Японии и России.

В первый день турнира у девушек золото завоевали Вероника Борисова из Санкт-Петербурга (весовая категория до 40 кг), Ана Виктория Пулжиз из Хорватии (до 44 кг), француженка Валери Мари Девиктор Хлое (до 48 кг) и москвичка Юлия Семиколенова (до 52 кг). Среди юношей главные призы выиграли казахстанцы Алжан Нурадиль (до 46), Шерзод Давлатов (до 55 кг) и Марлен Адил (до 60 кг), а также Юри Исраелян из Армении (до 50 кг).

Из представителей Тюменской области лучшим стал тоболяк Георгий Третьяков. В разряде до 55 кг, где за призовые места боролся 51 дзюдоист, он завоевал серебряную медаль.

Во второй день турнира среди девушек лучшими стали две россиянки – красноярская спортсменка Наталья Ёлкина (вес до 57 кг) и Александра Копыльцева из Берёзовского Свердловской области (свыше 70 кг).

Золото также завоевали Сунджидмаа Цор-Очир из Монголии (до 63 кг) и казахстанская дзюдоистка Маргарита Гриценко (до 70 кг).

Серебро завоевала тоболячка Любовь Орлова (до 70 кг). Сестры Таратунины из Тюмени поднялись на пьедестал почета в категории свыше 70 кг. Анжелика заняла второе место, а Валерия - третье.

У юношей российские ребята выиграли три золота. Победить в финале удалось Даниилу Шишкину из Татарстана (до 73 кг), Евгению Гербзомеру из Кемерова (до 81 кг) и Михаилу Зимину из Санкт-Петербурга (до 90 кг). Также на высшую ступень пьедестала почёта поднялись австриец Яков Визингер (до 66 кг) и Юсуке Окутани из Японии (свыше 90 кг).

У тюменцев в призеры пробился Джавад Гусейнов. Он завоевал серебро в категории до 81 кг.