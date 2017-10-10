up

10.10.2017 вторник

EUR 68.3861

USD 58.3151

В Тюмени 4..6 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменские дзюдоисты завоевали на международном турнире пять медалей

13:32 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: "Тюмень-дзюдо"

17 комплектов наград было разыграно на Международном турнире среди юношей и девушек до 18 лет на призы региональной общественной организации "Новый поток" памяти сотрудников спецподразделений ОВД, погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", участие в соревнованиях приняли 528 дзюдоистов из 15 стран мира: Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Монголии, Словакии, Таджикистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Японии и России. 

В первый день турнира у девушек золото завоевали Вероника Борисова из Санкт-Петербурга (весовая категория до 40 кг), Ана Виктория Пулжиз из Хорватии (до 44 кг), француженка Валери Мари Девиктор Хлое (до 48 кг) и москвичка Юлия Семиколенова (до 52 кг). Среди юношей главные призы выиграли казахстанцы Алжан Нурадиль (до 46), Шерзод Давлатов (до 55 кг) и Марлен Адил (до 60 кг), а также Юри Исраелян из Армении (до 50 кг).

Из представителей Тюменской области лучшим стал тоболяк Георгий Третьяков. В разряде до 55 кг, где за призовые места боролся 51 дзюдоист, он завоевал серебряную медаль.

Во второй день турнира среди девушек лучшими стали  две россиянки – красноярская спортсменка Наталья Ёлкина (вес до 57 кг) и Александра Копыльцева из Берёзовского Свердловской области (свыше 70 кг).

Золото также завоевали  Сунджидмаа Цор-Очир из Монголии (до 63 кг) и казахстанская дзюдоистка Маргарита Гриценко (до 70 кг). 

Серебро завоевала тоболячка Любовь Орлова (до 70 кг). Сестры Таратунины из Тюмени поднялись на пьедестал почета в категории свыше 70 кг. Анжелика заняла второе место, а Валерия - третье.

У юношей российские ребята выиграли три золота. Победить в финале удалось Даниилу Шишкину из Татарстана (до 73 кг), Евгению Гербзомеру из Кемерова (до 81 кг) и Михаилу Зимину из Санкт-Петербурга (до 90 кг). Также на высшую ступень пьедестала почёта поднялись австриец Яков Визингер (до 66 кг) и Юсуке Окутани из Японии (свыше 90 кг).

У тюменцев в призеры пробился Джавад Гусейнов. Он завоевал серебро в категории до 81 кг. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: «Тюмень-дзюдо» , спорт , дзюдо

Последние новости

16:05 Владимир Якушев: история учит, как не наступать дважды на те же грабли
15:54 Стать участником ВФМС-2017 может каждый тюменец
15:43 ТюмГУ станет одним из организаторов первой профессиональной олимпиады студентов
15:32 Юные химики Тюменской области представят регион на всероссийском турнире
15:21 Сто одиннадцать мигрантов зарегистрировал в своей квартире тюменец
15:10 В Тюменской области названы лучшие предприятия-экспортеры
15:00 Тюменский центр экспорта помогает малому бизнесу выходить на мировой рынок
14:49 Гимн ВФМС-2017 написали Алексей Воробьев и лауреат "Грэмми" RedOne
14:38 Жителя Ямала осудили за сексуальное преступление против мальчика
14:27 В Тобольске состоится традиционный турнир "Царь горы"
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: история учит, как не наступать дважды на те же грабли

Историческая тема на Губернаторских чтениях актуальна, как никогда, считает Владимир Якушев

Трансляция Губернаторских чтений

Политика

Для многодетной семьи из села Падун построят дом

Сергей Ломовцев стал новым главой Ишимского района

Инвесторы получат налоговые льготы в 2018 году

Экономика

В Тюменской области названы лучшие предприятия-экспортеры

Ямал начинает продажу облигаций

Банк "Открытие" финансирует администрацию Нижневартовска на сумму сто миллионов рублей

Общество

Стать участником ВФМС-2017 может каждый тюменец

ТюмГУ станет одним из организаторов первой профессиональной олимпиады студентов

Юные химики Тюменской области представят регион на всероссийском турнире

Спорт

В Тобольске состоится традиционный турнир "Царь горы"

Тюменские дзюдоисты завоевали на международном турнире пять медалей

Тюменские дзюдоисты привезли из Екатеринбурга девять медалей

Происшествия

Сто одиннадцать мигрантов зарегистрировал в своей квартире тюменец

Жителя Ямала осудили за сексуальное преступление против мальчика

Владелец автобуса выплатит упавшей пассажирке триста тысяч рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+