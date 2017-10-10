Тюменская студентка представит Россию на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби

фото департамента образования Тюменской области

Студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольга Ячменёва выступит в составе национальной сборной на мировом чемпионате WorldSkills International в Абу-Даби с 14 по 19 октября.

Тюменка представит страну в компетенции "Малярные и декоративные работы", сообщает пресс-служба департамента образования Тюменской области.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов соберутся более 1 тыс. 300 молодых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения. Сборная России в составе 58 участников впервые будет бороться за медали во всех 52 компетенциях. Ни одна другая страна не отправляет сборную на соревнования в Абу- Даби в полном составе.

Все компетенции представлены в шести блоках: строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

В рамках церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 эстафета мирового первенства будет передана России. Организаторы чемпионата в Абу-Даби передадут флаг представителям России, которая была выбрана страной проведения следующего, 45-го чемпионата, который пройдет в Казани в 2019 году.