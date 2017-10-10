Юные химики Тюменской области представят регион на всероссийском турнире

Фото: департамент образования ТО

Школьники Ишима признаны лучшими на областном этапе IV Межрегионального химического турнира, проходившем в Тобольске.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, победители регионального этапа отправятся в Москву на финальные соревнования турнира в феврале 2018 года.

Напомним, участниками областного этапа были 15 команд из школ юга Тюменской области. Ученики решали ряд нестандартных задач, демонстрируя творческий подход и разносторонние знания химии.

Диплом I степени завоевала ишимская команда "Искатели", второе место разделили команды из Тюмени - "Интермедиаты" и Тобольска - "AlHIM(I)KI" , на третьем - команды "Аргон" Абатского района и "Алмаз", тоже из Тобольска.