ТюмГУ станет одним из организаторов первой профессиональной олимпиады студентов

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Тюменский государственный университет примет участие в организации первой профессиональной олимпиады студентов России "Я – профессионал", цель которой - предоставить студентам возможность продолжить образование в ведущих российских вузах и начать карьеру в компаниях – лидерах российской экономики, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Регистрация участников стартует 7 ноября, подведение итогов запланировано на март 2018 года. Олимпиада организована Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой Россией" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, УрФУ, ТюмГУ.

В этом году олимпиада пройдет по 27 направлениям – от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. Кейсы разработаны научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Тюменский вуз будет ответственным за проведение конкурса по направлению "Нефтегазовое дело".

"Ключевым принципом новой модели высшего образования является практико-ориентированность. Наиболее эффективным становится образование не в учебной аудитории, а внутри реальных процессов, в результате решения конкретных проблем. Появляются новые форматы, проекты, партнеры, и это возможности для студентов. В то же время работодателям сегодня нужны специалисты не только с ключевыми профессиональными компетенциями, но и владеющие soft skills. А это умение осуществлять эффективную коммуникацию, работать в команде, использовать широкий спектр информационных технологий, критически и системно мыслить, вести переговоры. Участие в олимпиаде позволит студентам стать более конкурентоспособными на рынке труда", – отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.