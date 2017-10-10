Лучшие проекты по энергосбережению выбрали в Тюменской области

minpromtorg.gov.ru

Лучшие проекты по энергосбережению названы в Тюменской области в рамках регионального этапа конкурса ENES-2017.

ООО "РН-Уватнефтегаз" с проектом "Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности" стало лидером по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) в области энергосбережения. Первое место в номинации "Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии" также за РН-Уватнефтегаз.

На втором месте - ООО "СИБУР Тобольск" с проектом "Техперевооружение. Утилизация ЭПФ на производстве ДГП". Завершает тройку победителей в этой категории участников проект "Комбинированная электростанция в районе ПСП м. Каменный" ООО "Газпромнефть-Ямал".

Лидером в категории "Предприятия уличного освещения, заказчики светодиодного освещения" стало АО "Тюменьэнерго". Проект компании по модернизации систем освещения объектов в рамках энергосервисных контрактов признан лучшим.

В категории "Организаторы проектов по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности" победителем стал проект "Культура энергосбережения" АО "Мессояханефтегаз".

По решению конкурсного жюри проекты-победители направлены в оргкомитет IV Всероссийского конкурса ENES-2017 для участия в федеральном этапе, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.