Большинство жителей Тюменской области, Югры и Ямала проводят отпуск дома

Тюменцы предпочитают отдыхать в своем регионе. Фото ИА "Тюменская линия"

Проводить каникулы и отпуск в пределах домашнего региона предпочитают жители Тюменской области, Югры и Ямала.

Такие данные привела доцент кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Елена Киприна, проанализировав для журнала "Регионология" статистические данные развития выездного и внутреннего туризма относительно рекреационных потребностей жителей области за 2004–2016 годы.

Наибольший спрос на санаторно-курортное лечение отмечен у жителей Югры, в меньшей мере у ямальцев.

Особое место в структуре спроса занимают потребности лечения и профилактики болезней органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой и костно-мышечной систем. По словам специалиста, для детей предпочитают приобретать путевки в санатории для профилактике заболеваний органов дыхания и пищеварения.

Между тем, в отдельных регионах Тюменской области наблюдается повышенный спрос на услуги предприятий санаторно-курортного комплекса, специализирующихся на лечении и профилактике отдельных классов болезней. В частности, в Ханты-Мансийском округе востребована профилактика болезней костно-мышечной и эндокринной систем, в Тюменской области – болезней крови и кроветворных органов, сообщают в пресс-службе ТюмГУ.

Соб.инф.