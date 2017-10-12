up

12.10.2017 четверг

EUR 68.5032

USD 57.921

В Тюмени 6..8 С 4 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Водителя "Ауди", сбившего пешехода на улице Пермякова, нашли с помощью камер

10:26 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Водителя «Ауди», сбившего пешехода на улице Пермякова, нашли с помощью камер. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Водителя "Ауди", сбившего пешехода на ул. Пермякова в Тюмени 11 октября, нашли с помощью камер фотовидеофиксации.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, утром жительница областного центра стала свидетельницей дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе на ул. Пермякова, 74. Информацию она разместила в социальных сетях и сообщила в полицию, что автомобиль "Ауди" сбил ребенка, которого затем неизвестные люди усадили в машину и увезли.

По информации женщины сотрудники ГИБДД провели комплекс розыскных мероприятий, включая уточнение данных о пострадавшем ребенке через образовательные организации и учреждения здравоохранения.

Розыск осложнялся тем, что не было известно никаких конкретных данных: о номерных знаках автомобиля, пострадавшем.

С помощью камер фотовидеофиксации сотрудники Госавтоинспекции установили несколько подходящих по описанию автомобилей "Ауди", один из которых дважды проехал в указанном районе. 28-летний водитель иномарки признался полицейским, что, сбив пешехода, испугался последствий, поэтому отвез пострадавшего в больницу и за денежное вознаграждение уговорил его сказать врачам, что травму он получил, упав с лестницы.

Проверяя информацию о поступивших в больницы пострадавших, работники здравоохранения и автоинспекторы искали ребенка школьного возраста, поэтому 18-летний молодой человек, получивший перелом локтя в результате бытовой травмы, в поле зрения не попал.

В отношении водителя иномарки составлен административный материал за оставление места происшествия, за что предусмотрено наказание в виде лишения прав до полутора лет или административного ареста до 15 суток. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям: при совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором есть пострадавшие, водитель обязан остаться на месте ДТП, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. В настоящее время у полицейских достаточно различных ресурсов для установления даже не очевидных обстоятельств ДТП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: видеорегистраторы , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

13:00 Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии
12:49 Владимир Якушев: российским производителям оборудования для АПК нужно серьезно потрудиться
12:38 Житель Новосибирска запустил "Оку" на воздушном шаре
12:27 О тюменском ханстве расскажет любителям истории доцент из Кургана
12:16 В колонию отправится тюменец, уговоривший подростков попробовать наркотики
12:05 В Тюменской области откроется региональный образовательный центр "Сириус"
11:54 Вопросы спорта и здорового образа жизни обсудят в Тюмени
11:43 Тюменцы голосуют за самый IТ-активный класс и школу
11:32 Воздух на промышленной площадке Тобольска соответствует экологическим нормам
11:21 Юный мультипликатор снял ролик про тюменского Капитана Помогайкина
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: российским производителям оборудования для АПК нужно серьезно потрудиться

Владимир Якушев открыл птицефабрику по выращиванию индейки в Юргинском районе

В Заводоуковске открылся цех по переработке индейки

Политика

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Для многодетной семьи из села Падун построят дом

Экономика

Воздух на промышленной площадке Тобольска соответствует экологическим нормам

Темури Латария: птицеводческий комплекс удалось построить в рекордно короткие сроки

Российские предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" стройматериалами и оборудованием

Общество

О тюменском ханстве расскажет любителям истории доцент из Кургана

В Тюменской области откроется региональный образовательный центр "Сириус"

Тюменцы голосуют за самый IТ-активный класс и школу

Спорт

Вопросы спорта и здорового образа жизни обсудят в Тюмени

За приз главы администрации Тюмени поборются гимнастки

В первенстве УФО по дзюдо примут участие более пятидесяти спортсменов из Тюмени

Происшествия

Житель Новосибирска запустил "Оку" на воздушном шаре

В колонию отправится тюменец, уговоривший подростков попробовать наркотики

Водителя "Ауди", сбившего пешехода на улице Пермякова, нашли с помощью камер
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+