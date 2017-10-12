Водителя "Ауди", сбившего пешехода на улице Пермякова, нашли с помощью камер

Водителя «Ауди», сбившего пешехода на улице Пермякова, нашли с помощью камер. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Водителя "Ауди", сбившего пешехода на ул. Пермякова в Тюмени 11 октября, нашли с помощью камер фотовидеофиксации.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, утром жительница областного центра стала свидетельницей дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе на ул. Пермякова, 74. Информацию она разместила в социальных сетях и сообщила в полицию, что автомобиль "Ауди" сбил ребенка, которого затем неизвестные люди усадили в машину и увезли.

По информации женщины сотрудники ГИБДД провели комплекс розыскных мероприятий, включая уточнение данных о пострадавшем ребенке через образовательные организации и учреждения здравоохранения.

Розыск осложнялся тем, что не было известно никаких конкретных данных: о номерных знаках автомобиля, пострадавшем.

С помощью камер фотовидеофиксации сотрудники Госавтоинспекции установили несколько подходящих по описанию автомобилей "Ауди", один из которых дважды проехал в указанном районе. 28-летний водитель иномарки признался полицейским, что, сбив пешехода, испугался последствий, поэтому отвез пострадавшего в больницу и за денежное вознаграждение уговорил его сказать врачам, что травму он получил, упав с лестницы.

Проверяя информацию о поступивших в больницы пострадавших, работники здравоохранения и автоинспекторы искали ребенка школьного возраста, поэтому 18-летний молодой человек, получивший перелом локтя в результате бытовой травмы, в поле зрения не попал.

В отношении водителя иномарки составлен административный материал за оставление места происшествия, за что предусмотрено наказание в виде лишения прав до полутора лет или административного ареста до 15 суток. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям: при совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором есть пострадавшие, водитель обязан остаться на месте ДТП, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. В настоящее время у полицейских достаточно различных ресурсов для установления даже не очевидных обстоятельств ДТП.