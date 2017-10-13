Проект "ЭКОпарк Затюменский" высоко оценили эксперты на международном форуме

Народная концепция благоустройства "ЭКОпарк Затюменский" получила высокие оценки экспертов на XXV Международном фестивале "Зодчество 2017". Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, фестиваль – главное событие профессиональной жизни архитекторов и градостроителей России, площадка для обмена опытом в этой области.

Участие в нем принимают ведущие архитекторы и руководители строительной отрасли большинства регионов страны, представители власти и деловых кругов, международные эксперты. Одним из ключевых событий фестиваля является конкурсная программа, позволяющая ее участникам реально оценить свой уровень градостроительной и архитектурной деятельности в условиях профессиональной конкуренции, выявить и проанализировать лучшие градостроительные практики субъектов Российской Федерации.

"Тюменский проект особенный – над ним работали не только специалисты-проектировщики, но и жители города Тюмени. Главное достояние парка – его уникальная природа, и в работе над концепцией основной задачей было сохранение лесного массива. Вместе с жителями был принят бренд "ЭКОпарк Затюменский", – рассказал заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев.

За основу проекта авторы взяли четыре стихии, которые нашли отражение как в логотипе экопарка, так и в его зонировании. Внутри особо охраняемой зоны не предусмотрено возведение капитальных строений, за исключением восстановления уже существующих асфальтобетонных дорожек.

О том, что это народный парк, свидетельствует и то, что на территории общественники проводят субботники, фестивали, соревнования. Тюменцы являются первыми помощниками в формировании проекта благоустройства и контролируют его реализацию.