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Проект "ЭКОпарк Затюменский" высоко оценили эксперты на международном форуме

18:01 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Народная концепция  благоустройства "ЭКОпарк Затюменский" получила высокие оценки экспертов на XXV Международном фестивале "Зодчество 2017".  Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, фестиваль – главное событие профессиональной жизни архитекторов и градостроителей России, площадка для обмена опытом в этой области.

Участие в нем принимают ведущие архитекторы и руководители строительной отрасли большинства регионов страны, представители власти и деловых кругов, международные эксперты. Одним из ключевых событий фестиваля является конкурсная программа, позволяющая ее участникам реально оценить свой уровень градостроительной и архитектурной деятельности в условиях профессиональной конкуренции, выявить и проанализировать лучшие градостроительные практики субъектов Российской Федерации.  

"Тюменский проект особенный – над ним работали не только специалисты-проектировщики, но и жители города Тюмени. Главное достояние парка –  его уникальная природа, и в работе над концепцией основной задачей было сохранение лесного массива.  Вместе с жителями был принят бренд "ЭКОпарк  Затюменский", – рассказал заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев.

За основу проекта авторы взяли четыре стихии, которые нашли отражение как в логотипе экопарка, так и в его зонировании. Внутри особо охраняемой зоны не предусмотрено возведение капитальных строений, за исключением восстановления уже существующих асфальтобетонных дорожек.

О том, что это народный парк, свидетельствует и то, что на территории общественники проводят  субботники, фестивали, соревнования. Тюменцы  являются первыми помощниками в формировании проекта благоустройства и контролируют его реализацию.

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