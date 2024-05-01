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Сергей Кириенко оценил цветочную экспозицию с коврами Тюменской области на ВДНХ

Общество, 20:40 21 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Цветочную экспозицию с коврами Тюменской области оценил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на ВДНХ. На международной выставке-форуме "Россия" в Москве открылся фестиваль "Будущее в цветах", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Каждый регион страны 21 мая представил природное богатство своей территории. Сергей Кириенко выступил с приветственным словом, затем ему провели экскурсию по инсталляциям регионов. Основа концепции тюменской экспозиции - история знаменитых ковров. Сергей Кириенко отметил интересную идею и красивое исполнение клумбы.

Тюменскую экспозицию презентовали создатель Ольга Вавер и гид-экскурсовод стенда региона Наталья Пушкина.

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# ВДНХ , ковры , Сергей Кириенко

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