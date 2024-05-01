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Тюменский гид победила в программе "Лига Экскурсоводов"

Общество, 19:16 21 мая 2024

t.me/urfo_info | Фото: t.me/urfo_info

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Гран-при в номинации "Промышленная экскурсия" программы "Лига Экскурсоводов" получила гид Дарья Нечаева из Тюменской области. Также победителями стали еще пять представителей Уральского федерального округа, сообщает полпредство.

Имена победителей назвали на международной выставке-форуме"Россия" в Москве. В числе лучших гидов УФО также Александра Ефимова, Владимир Сидоров и Ирина Владыкина из Свердловской области. Юлия Рыбенцева из Югры признана победителем в номинации "Экскурсия без границ". Олеся Стародубова из Челябинской области - "Волонтерско-экскурсионная деятельность".

В финале конкурса состязались 210 экскурсоводов из 59 регионов. Организаторы программы - Российское общество "Знание", платформа "Россия — страна возможностей" и программа Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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# ВДНХ , конкурс , промышленный туризм , экскурсоводы

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