Эксперт из Тюменской области рассказала о секретах сибирской кухни в эфире "Радио России"

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Эксперт из Тюменской области рассказала о секретах сибирской кухни в эфире "Радио России". Специалист по истории региональной гастрономии Лидия Носова поделилась с ведущими программы "Хорошее начало", посвященной выставке "Россия" на ВДНХ мнением, что даже самый ходовой фаст-фуд может быть с местным колоритом. Например, шаурма с груздями, а пирожки - с визигой.

"Визига – это рыбный "трюфель", который был популярен еще в царское время. По сути – это хрящи хордовых рыб – осетра, стерляди. Их сушат, перемалывают и добавляют в начинку пирогов, пирожков, что придет очень интересный вкус и аромат. От этих мелких кусочков пирожок слегка похрустывает, когда вы его едите", - привела пример эксперт.

Относительно международной выставки "Россия" Лидии Носовой импонирует сама идея объединения всех лучших достижений страны в одном месте.

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

"Можно составить представление о каждом регионе, чем он уникален, и спланировать путешествия по России. Я уже наметила план. Каждый житель страны должен посетить эту выставку", - убеждена тюменка.

Тем, кто вдохновится стендом Тюменской области, знакомство с регионом Лидия Носова рекомендует начать с исторической части Тюмени, где есть старинные особняки. Но, конечно, признается она, у всех туристов перевешивает интерес к горячим источникам. И это обоснованно, поскольку состав тюменских терм очень полезен для здоровья. Еще одним объектом, который она рекомендовала к посещению – набережная реки Туры.

Относительно гастрономических специалитетов в воротах Западной Сибири у гостей огромный выбор. Это и классические варианты блюд, так и их современная интерпретация.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы проводим исторические ужины, во время которых гости могут узнать не только что-то новое из истории города, но и попробовать на вкус блюда тех лет. Каждый раз мы находим любимые блюда исторических персон либо готовим по сохранившимся меню ужинов, которые они когда-то устраивали. Мы на и на выставке "Россия" представляли любимые блюда Григория Распутина, Дмитрия Менделеева и Петра Ершова", - уточнила специалист.

Распутин свой любимый суп называл секретом своей мужской силы. А по сути – это уха из трески с обязательным добавлением имбиря и сливок. Его дочь – Матрена спустя десятилетия уже находясь в Америке составила при помощи журналистки книгу биографии Григория Ефимовича, позже появилось издание с точной рецептурой его любимых блюд.

"А Дмитрий Иванович Менделеев очень любил гречишные блины. У одного из его друзей сохранилось воспоминание об этом и даже, что фраза: "Люблю я их проклятых, хотя они мне и вредны". Есть спор о том, был он гурманом или нет. Я считаю, что был. Хотя он довольно аскетичен в еде был, не ел лишнего, прорабатывал какие-то здоровые блюда. Например, нечто похожее на современные овсяноблины, рисовые лепешки", - привела примеры Лидия Носова.

Петр Ершов также был аскетичен в еде, поскольку был религиозен, держал посты. Ведя исследования, гастрономы увидели в его рационе, грибы, соленья, рыбу и довольно простые блюда.

В Тюмени есть уникальные блюда. Их уже представляли на выставке "Россия", а сейчас активно внедряют в меню регионального общепита.

"Это тюменские икряники – оладьи в тесто которых замешивается икра речной рыбы. Подают их как правило со сметаной. Второе блюдо – это сырчики. Они по сути являются мороженым из творога", - рассказала Носова.

Она также поделилась планами следующего "Исторического ужина". Провести его планируют в июне, а темой станет свадебный фестиваль на ВНДХ, где Тюменская область также представляла свои блюда. Либо тематика дома Романовых.

"В той же книге Матрены Распутиной было довольно много рецептов люд, которые подавали во дворце Романовым. Кинга написана на английском языке и никогда не переводилась на русский. Я сама перевожу рецепты, адаптирую меры веса", - отметила гастроисторик.

Оксана Корнеенкова