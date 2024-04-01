Мастер-класс по рациональному питанию детей провели тюменские студенты на выставке "Россия"

| Фото: www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Восемь мастер-классов для посетителей выставки "Россия" на ВДНХ провели студенты и преподаватели Тюменского медуниверситета. Гости стенда региона узнали много нового о медицине, фармации и биологии.

По информации вуза, на мастер-классе по рациональному питанию детей тюменцы показали примеры составления меню полезного питания для малышей и накормили всех детской кашей.

Желающие обучились приемам оказания первой помощи и проведения сердечно-легочной реанимации новорожденным, а также правильному измерению артериального давления у детей и взрослых.

| Фото: www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Доцент кафедры биологии Денис Трушников организовал мастер-класс "Микроклональное размножение растений и зеленое черенкование: от науки до практики". Дети и родители погрузились в мир современной биотехнологии, познакомились с методами сохранения редких видов растений, а также ускорения процессов размножения и повышения урожайности.

Также студенты рассказали о тонкостях и сложностях процедуры проведения трепанации черепа, предложили гостям попробовать вязать хирургические узлы.

Тюменцы познакомили посетителей выставки с процессом создания экологически чистых косметических продуктов на примере крема и тоника для лица. Участники мастер-класса смогли попробовать натуральную косметику на себе.