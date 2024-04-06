Выставку "Россия" посетили 10 миллионов гостей

Сергей Баранов, РИА Новости Сергей Баранов, РИА Новости

Международную выставку-форум "Россия" 6 апреля посетил юбилейный, 10-миллионный гость. Им стал Константин Панфилов из Ярославля. В Москву он приехал вместе с женой Екатериной. Победитель получил в подарок поездку в Мурманск.

"Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось", — рассказал Константин Панфилов. "Хорошо, что мы приехали именно в это время", — добавила его жена Екатерина.

Сергей Баранов, РИА Новости Сергей Баранов, РИА Новости

Поездку в Мурманск для юбилейного гостя организуют АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" и Госкорпорация "Росатом". Константин и Екатерина побывают на атомном ледоколе "Ленин" — первом в мире судне с ядерной энергетической установкой, и посетят один из универсальных атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот". Для семьи также устроят экскурсию на Кольскую атомную электростанцию.

Напомним, выставка-форум открылась пять месяцев назад, 4 ноября 2023 года. Среди "миллионных" посетителей есть и 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени. Подросток и его семья получили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча. Знаменитые спортсмены Дмитрий Сычев и Федор Кудряшов вручили Вадиму и его брату именную форму с автографами.

"Очень понравилось, особенно увидеть звезд футбола. Мы были очень рады, когда на весь стадион назвали наши имена", — поделился эмоциями Вадим.

Международная выставка-форум "Россия" — крупнейшее событие с участием всех 89 регионов. Уникальный проект рассказывает о главных достижениях нашей страны за последние годы. Стенд нашего региона называется "Тюменская область, я люблю тебя!". Экспозиция работает на территории ВДНХ, посетить её можно в любой день бесплатно.