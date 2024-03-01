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О спортивных достижениях Тюменской области расскажут на выставке "Россия"

Общество, 20:54 26 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области расскажет о спортивных достижениях региона на выставке "Россия" на ВДНХ 27 и 28 марта, сообщает информационный центр правительства региона.

Гостям представят VR-тренировку по самбо с именитыми спортсменами, предложат виртуально прокатиться по трассам "Жемчужины Сибири" и пострелять в лазерном тире.

Также посетителям расскажут о знаковых мероприятиях: "Битве на Туре", "Тюмень сильная", работе первого в регионе фиджитал-центра.

Делегация сферы физической культуры и спорта Тюменской области будет работать на выставке "Россия" уже второй раз. В первый визит стенд региона за день посетили около 6 тыс. 300 гостей.

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# ВДНХ , выставка , спорт

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