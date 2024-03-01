Девятимиллионный посетитель выставки "Россия" получил путевку на Байкал

| Фото: скриншот видео с официального канала Международной выставки-форума «Россия» | Фото: скриншот видео с официального канала Международной выставки-форума «Россия»

9-летний Андрей Баторов стал девятимиллионным посетителем Международной выставки-форума "Россия", которая проходит в Москве. Мальчик приехал на выставку с родителями и младшей сестрой. Для семьи счастливого посетителя провели экскурсию по Павильону №59 "ВЭБ.РФ. Города для жизни сбываются", посвященному прошлому, настоящему и будущему российских городов, а затем вручили подарки, сообщает пресс-служба выставки.

"Наши большие друзья и партнеры ВЭБ. РФ дарят вашей дружной семье поездку на Байкал. Пусть это путешествие станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах. Мы за вас очень рады!" — сказала генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.

Путешествие на Байкал для юбилейного посетителя обещает быть насыщенным. В программе — экскурсия в хаски-парк, прогулка по эко-тропе и национальному парку в сопровождении опытных гидов.

"Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Этот подарок очень приятный и неожиданный", — отметила мама мальчика Александра Маркевич.

Видео: официальный канал Международной выставки-форума "Россия".