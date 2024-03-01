О самых востребованных в Тюменской области профессиях рассказывают на ВДНХ

Фестиваль профессий стартовал на выставке-форуме "Россия" в Москве 11 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В течение месяца на стенде региона состоятся профориентационные активности;

мастер-классы от ведущих образовательных организаций области; презентации профессий будущего.

Мероприятия продолжатся до 12 апреля. Завершит фестиваль Всероссийская ярмарка трудоустройства.

Рабочие и инженерные профессии остаются самыми востребованными в стране. Президент России Владимир Путин поставил задачу — в течение пяти лет необходимо подготовить около 1 млн специалистов рабочих профессий. Для этого в Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора увеличивается количество учебных мест в учреждениях среднего профессионального образования, налажена межведомственная работа.