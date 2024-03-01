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О самых востребованных в Тюменской области профессиях рассказывают на ВДНХ

Общество, 15:27 11 марта 2024

Фестиваль профессий стартовал на выставке-форуме "Россия" в Москве 11 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В течение месяца на стенде региона состоятся профориентационные активности;
мастер-классы от ведущих образовательных организаций области; презентации профессий будущего.

Мероприятия продолжатся до 12 апреля. Завершит фестиваль Всероссийская ярмарка трудоустройства.

Рабочие и инженерные профессии остаются самыми востребованными в стране. Президент России Владимир Путин поставил задачу — в течение пяти лет необходимо подготовить около 1 млн специалистов рабочих профессий. Для этого в Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора увеличивается количество учебных мест в учреждениях среднего профессионального образования, налажена межведомственная работа.

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# Всероссийская ярмарка трудоустройства

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