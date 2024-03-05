Тюменская делегация Союза женщин России работает на выставке "Россия" ВДНХ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская делегация Союза женщин России работает на выставке "Россия" ВДНХ в Москве. Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских и председатель Союза Наталья Шевчик представляют регион на Всероссийском женском форуме "Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию", сообщает инфоцентр регионального правительства.

В программе – стратегические сессии, лекции, мастер-классы, открытые диалоговые площадки. На стенде Тюменской области проходят тематические мероприятия: мастер-классы по рисованию нефтью и ковроткачеству, интерактивы, концертная программа, оборудована фотозона "Женское счастье". Гостей встречают артисты Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова в образах Конька-Горбунка и его автора. Посетителям экспозиции предлагают подписать открытки, которые затем отправят тюменским бойцам в зону СВО.

Отметим, что стенд Тюменской области посетила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.