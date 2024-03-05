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Тюменская делегация Союза женщин России работает на выставке "Россия" ВДНХ

Общество, 19:28 05 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская делегация Союза женщин России работает на выставке "Россия" ВДНХ в Москве. Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских и председатель Союза Наталья Шевчик представляют регион на Всероссийском женском форуме "Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию", сообщает инфоцентр регионального правительства.

В программе – стратегические сессии, лекции, мастер-классы, открытые диалоговые площадки. На стенде Тюменской области проходят тематические мероприятия: мастер-классы по рисованию нефтью и ковроткачеству, интерактивы, концертная программа, оборудована фотозона "Женское счастье". Гостей встречают артисты Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова в образах Конька-Горбунка и его автора. Посетителям экспозиции предлагают подписать открытки, которые затем отправят тюменским бойцам в зону СВО.

Отметим, что стенд Тюменской области посетила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

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# Наталья Шевчик , Ольга Кузнечевских , Союз женщин России

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