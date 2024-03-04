На стенде Тюменской области на выставке "Россия" в Москве "распустились" цветы

| Фото: со страницы Алевтины Юрчак во ВКонтакте | Фото: со страницы Алевтины Юрчак во ВКонтакте

Стенд Тюменской области, представленный на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, преобразился к весне. В очертаниях карты страны теперь узнаваемый тюменский махровый ковер с яркими цветами на черном фоне.

Над картой работала тюменская художница Алевтина Юрчак. Отметим, она была автором и первого варианта карты России, который привлекал внимание посетителей ВДНХ со дня открытия выставки "Россия", с 4 ноября 2023 года. Тогда на декоративном панно был размещен мох из тюменских лесов. Он символизировал леса, просторы.

"Была задумка украсить карту цветами к весне. Вот и решили, почему бы не ковер. Он выполнен не в традиционной технике. Это тафтинг, который заключается в пробивании ткани-основы толстой иглой и обрезания пряжи. Это как имитация традиционной техники. Создавать такое изделие гораздо быстрее. Меня никто этому не учил, посмотрела в Интернете. Попробовала сделать сначала небольшой кусочек, заказчика устроило", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Алевтина Юрчак.

| Фото: предоставлено Алевтиной Юрчак | Фото: предоставлено Алевтиной Юрчак

Тюменский ковер — бренд Тюменской области. Изделия ковровщиц имели большой успех на международных выставках и ярмарках в конце XIX — начале XX века. На стенде региона на выставке "Россия" посетителей уже знакомили с ковроткачеством, учили завязывать узелки на ткацком станке.

Напомним, работа Международной выставки-форума "Россия" продлена до 8 июля. Изначально ее планировали проводить до 12 апреля.

Инна Пахомова