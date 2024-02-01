IT-специалист рассказал о карьере в регионе школьникам на стенде Тюменской области на ВДНХ

| Фото: скриншот видео департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: скриншот видео департамент труда и занятости населения Тюменской области

IT-специалист Богдан Ивакин рассказал о карьере школьникам на стенде Тюменской области на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ. Сейчас он является DevOps компании РТ МИС, а в недавнем прошлом был студентом тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий.

В профессиональном становлении большое значение он отводит чемпионатам профессионального мастерства. Богдан стал бронзовым призером EuroSkills Graz 2021 в компетенции "Сетевое и системное администрирование".

"Чемпионаты придали сильный толчок в плане прокачки своих навыков. Это прекрасная возможность стать очень грамотным специалистом. Меня линчно прокачало участие в национальной сборной", - поделился разработчик.

Он также обратил внимание на основные моменты, важные при трудоустройстве для развития карьеры. В первую очередь – наставничество. В компании РТ МИС,где он сейчас работает, по его оценке грамотно выстроен этот процесс. Его несколько месяцев наставники дообучали процессам, которые были в работе. Плюсом будет и хороший социальный пакет. В его случае, компания предлагает целый набор благ и возможностей – от добровольного медицинского страхования до бесплатных обучения и библиотеки.

В департаменте труда и занятости населения отметили, что свои профессиональные навыки Богдан Ивкин развивал при поддержке своего наставника и правительства Тюменской области. Он продолжает развиваться в компании, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий по разработке и технического сопровождения отечественного программного обеспечения в сфере здравоохранения.

Оксана Корнеенкова