Андрей Пантелеев рассказал о преимуществах Инвестиционной карты России

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционная карта России позволит инвесторам на территории региона увидеть площадки, их обеспеченность для реализации тех или иных проектов. Система поможет понять назначение участка, площадь, инфраструктуру. А также узнать о мерах поддержки бизнесу в том или ином регионе.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сказал после презентации Инвестиционной карты России Минэкономразвитием РФ во время Дня предпринимательства выставки "Россия" в 75-м павильоне ВДНХ 27 февраля.

"Это важный цифровой инструмент, который делает еще более доступным для инвесторов возможности для вложений. Помимо тех инвесторов, которые уже работают в регионе, и другие инвесторы, в том числе иностранные, могут участвовать в реализации своих проектов на территории. На пленарной сессии партнер из Франции отметил, что инвестиционный климат России остается привлекательным", - рассказал Пантелеев.

Всего 338 земельных участков Тюменской области отображены на Инвестиционной карте России. Это территории, которые отработаны в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта в 2023 году. Всего на карте представлено 14 тыс. площадок для потенциальных инвесторов. Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ.

Напомним, делегация тюменского региона работает на Дне предпринимательства с 9 часов. Компании презентуют свои продукты, проводят розыгрыши мерчей. Предлагают гостям выставки совершить VR-путешествие по тюменским предприятиям. Сделать это возможно до 19 часов (мск).

Подробная программа Дня предпринимательства по ссылке.

Анжела Лебедева