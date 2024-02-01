Андрей Пантелеев рассказал о преимуществах Инвестиционной карты России
Инвестиционная карта России позволит инвесторам на территории региона увидеть площадки, их обеспеченность для реализации тех или иных проектов. Система поможет понять назначение участка, площадь, инфраструктуру. А также узнать о мерах поддержки бизнесу в том или ином регионе.
Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сказал после презентации Инвестиционной карты России Минэкономразвитием РФ во время Дня предпринимательства выставки "Россия" в 75-м павильоне ВДНХ 27 февраля.
"Это важный цифровой инструмент, который делает еще более доступным для инвесторов возможности для вложений. Помимо тех инвесторов, которые уже работают в регионе, и другие инвесторы, в том числе иностранные, могут участвовать в реализации своих проектов на территории. На пленарной сессии партнер из Франции отметил, что инвестиционный климат России остается привлекательным", - рассказал Пантелеев.
Всего 338 земельных участков Тюменской области отображены на Инвестиционной карте России. Это территории, которые отработаны в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта в 2023 году. Всего на карте представлено 14 тыс. площадок для потенциальных инвесторов. Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ.
Напомним, делегация тюменского региона работает на Дне предпринимательства с 9 часов. Компании презентуют свои продукты, проводят розыгрыши мерчей. Предлагают гостям выставки совершить VR-путешествие по тюменским предприятиям. Сделать это возможно до 19 часов (мск).
Подробная программа Дня предпринимательства по ссылке.
Анжела Лебедева