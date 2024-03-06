Восьмимиллионным посетителем выставки "Россия" стал житель Тюмени

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала "Россия. Поехали" | Фото: скриншот видео из Telegram-канала "Россия. Поехали"

14-летний Вадим Лейзер из Тюмени стал восьмимиллионным посетителем Международной выставки "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ. Подросток приехал на выставку с родителями и младшим братом, сообщает Telegram-канал "Россия. Поехали".

В подарок тюменец получил сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который пройдет 21 марта.

Игру он будет смотреть из VIP-ложи. Кроме того, оплачена дорога до столицы и трехдневное проживание. В церемонии поздравления приняли участие футболисты Алексей Смертин и Павел Погребняк.

"У нас сегодня весеннее чудо — Вадим из Тюмени стал восьмимиллионным посетителем. А выставка отмечает свой первый весенний миллион — и приз у нас тоже особенный, весенний. Вадим и Роман насладятся игрой и пообщаются с нашими звездами футбола, которыми они стали благодаря своему титаническому труду. А у мальчишек еще все впереди", — отметила генеральный директор Выставки “Россия" Наталья Виртуозова.

Выставка "Россия" проходит по поручению президента Владимира Путина до 8 июля. Возрастное ограничение: 0+.

Видео из Telegram-канала “Россия. Поехали!”