Космонавты поздравили россиян с днем рождения Юрия Гагарина с орбиты Земли

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Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб поздравили гостей выставки "Россия" с 90-летием со дня рождения Юрия Гагарина с орбиты Земли 9 марта.

"Смелость и решительность, аккуратность и трудолюбие, простота и скромность, а также большая человеческая теплота и внимательность к окружающим людям – таким Юрий Алексеевич остался в нашей памяти", — сказал герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавты на МКС отметили, что именно Юрий Гагарин показал, на что способен человек с планеты Земля и дал России повод для гордости.

"Пусть и сегодня дух победы в космосе и на земле воодушевляет и ведет вперед. К новым подвигам, успехам и достижениям. Желаем вам оставаться верными гагаринским традициям", — добавил космонавт Николай Чуб.