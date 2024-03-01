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Тюменский эксперт научил гостей выставки-форума "Россия" кирпичной кладке

Общество, 18:19 19 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Кирпичной кладке научил эксперт из Тюменской области гостей международной выставке-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Многократный призер международных конкурсов профессионального мастерства Сергей Херкун провел мастер-класс для детей и взрослых, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Участники сами замесили раствор и сложили небольшую конструкцию. Для работы использовали глину, песок, воду и мини-кирпичи.

Отметим, что мастер-класс прошел в рамках Фестиваля профессий, который продолжается на ВДНХ. Тюменцы провели День региона в павильоне "Семья. Работа. Долголетие".

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# ВДНХ , мастер-класс , профессии

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