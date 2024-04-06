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Космический маршрут запустили на выставке "Россия"

Общество, 10:31 06 апреля 2024

vk.com/kosmo_museum | Фото: vk.com/kosmo_museum

Космический маршрут запустили на выставке "Россия" в преддверии Дня космонавтики. Гости увидят историю развития отечественной космонавтики от чертежей на столе академика Сергея Королева до запуска первой ракеты и промышленного использования спутников, сообщают организаторы.

Новый маршрут включает Музей космонавтики, где представлены, как самые первые образцы космической техники, так и новейшие разработки. Гости посетят Дом-музей академика С.П. Королева, где погрузятся в биографию отца отечественной космонавтики. В Павильоне № 75 гиды расскажут о современных достижениях авиакосмической отрасли и проектах регионов страны, покажут аппарат, на котором возвращались с орбиты герои фильма "Вызов". А в Павильоне № 34 "Космонавтика" можно познакомиться с работой центра управления полетами, полноразмерными макетами спутников и компонентами реальных космических ракет.

Ко Дню космонавтики на выставке представят специальный мерч, посвященный Юрию Гагарину, организует массовое праздничное шествие и целую программу тематических мероприятий.

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# День космонавтики , Юрий Гагарин

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