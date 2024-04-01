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11-миллионного гостя встретили на выставке "Россия"

Общество, 17:45 26 апреля 2024

пресс-служба выставки "Россия" | Фото: пресс-служба выставки "Россия"

Международную выставку-форум "Россия" посетил 11-миллионный гость. Им стала Ольга Лутова из Орла, сообщает пресс-служба выставки.

"Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать", — прокомментировала Ольга Лутова. На выставку женщина приехала с мужем Анатолием и дочерями — восьмилетней Валерией и 15-летней Софией.

Семье вручили подарки от дирекции выставки и администрации Томской области. Это сертификат на четырехдневное путешествие в "Изумрудный" Томск.

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