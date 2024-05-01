Ансамбль "ЯромилЪ" представит Тюменскую область на свадебном фестивале в Москве

| Фото: ансамбль "ЯромилЪ" во ВКонтакте | Фото: ансамбль "ЯромилЪ" во ВКонтакте

Ансамбль "ЯромилЪ" представит Тюменскую область на Всероссийском свадебном фестивале выставки "Россия" 15 мая. Коллектив продемонстрирует гостям фрагмент свадебного обряда, который издревле проводится в Викуловском районе, сообщает региональный департамент культуры.

Также солистки ансамбля проведут на стенде региона мастер-класс по созданию семейных кукол-оберегов и расскажут о сибирских традициях чаепития. гостей ожидают в павильон R с 14 часов 30 минут.

Всероссийский свадебный фестиваль объединит узами официального брака более 440 молодожёнов со всей страны. Пары приехали на выставку "Россия" из всех федеральных округов и представят традиции регионов.

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