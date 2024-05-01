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Акция "Белгород – наши сердца с вами!" пройдет на выставке "Россия" 25 мая

Общество, 19:25 22 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Акция "Белгород – наши сердца с вами!" для поддержки жителей Белгородской области пройдет на выставке-форуме "Россия" 25 мая. Посетить мероприятие можно будет в течение всего дня с 10 до 22 часов на всех региональных стендах в павильоне №75, сообщают организаторы.

Гостей выставки ждут различные акции, выставки, мастер-классы и другое. В зоне культурных проектов пройдет паблик-толк с участием Алены Ахмадуллиной и креативного директора Дома моды "Alena Akhmadullina" Андреем Бурматиковым. Затем желающие смогут посмотреть показ специальной коллекции "Alena Akhmadullina" "Белогорье". 30 платьев из коллекции будут доступны для приобретения после показа, все вырученные средства будут направлены в фонд поддержки.

На концерте "Новый фольклор" свои яркие номера представят лучшие творческие коллективы Белгородской области и студенты ГИТИСа.

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