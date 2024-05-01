17 600 голосов получили тюменские проекты на онлайн-конкурсе "Россия – страна достижений"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 600 голосов получили тюменские проекты на онлайн-конкурсе "Россия – страна достижений". Регион представляет шесть достижений в сферах культуры, образования, молодежной политики, туризма, господдержки бизнеса, сообщает инфоцентр областного правительства.

Конкурс проходит в рамках международной выставки-форума "Россия".

По данным на утро 25 мая 8 тыс. 815 голосов россияне отдали за проект Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени.

За концепцию туристско-рекреационного кластера вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" проголосовали 5 тыс. 94 человека.

Промышленный технопарк ДСК-500 поддержали 2 тыс. 62 человека. Мастер-план туристического каркаса Тобольска - 1 тыс. 579. Молодежный театральный центр "Космос" - 100, уличное искусство для малых городов Тюменской области - масштабирование проекта "Морфология улиц" путем его проведения в муниципалитетах региона - 26.

Голосование продолжается. Поддержать проекты региона может каждый.