  • 21 мая 202421.05.2024вторник
  • USD90,6537
    EUR98,5842
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Андрей Пантелеев: мы покажем все лучшее, чем за 15 лет прославился фестиваль "Лето в Тобольском кремле"

Общество, 19:31 21 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зрителям покажут все лучшее, чем за 15 лет прославился фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Это будет незабываемое зрелище, которое, уверен, станет настоящим событием в культурной жизни России. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем Telеgram-канале.

"Фестиваль расширит свою площадку и впервые за долгое время пройдёт непосредственно на территории Кремля. Но остаются и неизменные наши атрибуты - сибирское гостеприимство, разнообразие программы фестиваля и красота места его проведения. Неизменным остаётся и наш главный партнёр - компания СИБУР", - уточнил замглавы региона.

Юбилейный ХV фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" покажут в эфире телеканала "Культура". По оценке Андрея Пантелеева, таким образом "Лето в Тобольском кремле" закрепляет за собой федеральный статус.

Фестиваль откроет концерт-спектакль "Тобольск – ключ к Сибири". В музыкально-драматическом действе примут участие актеры Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Дмитрий Харатьян, Александра Ребенок, а так же известные оперные солисты Вероника Джиоева, Николай Землянских, певица и актриса Софья Онопченко, пианист Иван Бессонов. Режиссер концерта - Сергей Широков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Пантелеев , Лето в Тобольском кремле

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:21 21.05.2024Труд жителей Тюменской области отмечен госнаградами
20:40 21.05.2024Сергей Кириенко оценил цветочную экспозицию с коврами Тюменской области на ВДНХ
19:31 21.05.2024Андрей Пантелеев: мы покажем все лучшее, чем за 15 лет прославился фестиваль "Лето в Тобольском кремле"
19:16 21.05.2024Тюменский гид победила в программе "Лига Экскурсоводов"