Андрей Пантелеев: мы покажем все лучшее, чем за 15 лет прославился фестиваль "Лето в Тобольском кремле"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зрителям покажут все лучшее, чем за 15 лет прославился фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Это будет незабываемое зрелище, которое, уверен, станет настоящим событием в культурной жизни России. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем Telеgram-канале.

"Фестиваль расширит свою площадку и впервые за долгое время пройдёт непосредственно на территории Кремля. Но остаются и неизменные наши атрибуты - сибирское гостеприимство, разнообразие программы фестиваля и красота места его проведения. Неизменным остаётся и наш главный партнёр - компания СИБУР", - уточнил замглавы региона.

Юбилейный ХV фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" покажут в эфире телеканала "Культура". По оценке Андрея Пантелеева, таким образом "Лето в Тобольском кремле" закрепляет за собой федеральный статус.

Фестиваль откроет концерт-спектакль "Тобольск – ключ к Сибири". В музыкально-драматическом действе примут участие актеры Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Дмитрий Харатьян, Александра Ребенок, а так же известные оперные солисты Вероника Джиоева, Николай Землянских, певица и актриса Софья Онопченко, пианист Иван Бессонов. Режиссер концерта - Сергей Широков.