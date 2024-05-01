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В Тобольском районе фермер помогает защищать населенные пункты от паводка

Общество, 18:47 21 мая 2024

t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

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Защищать населенные пункты от паводка помогает фермер в Тобольском районе. Когда на начали формировать заградительный вал, молодой депутат районной думы Рушан Янабаев одним из первых включился в работу, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Вчера во время рабочей поездки встречался с ним, вместе осмотрели земляную насыпь и места, которые нужно укрепить мешками с грунтом и пленкой. У Рушана наготове техника, чтобы перевозить мешки для противопаводковой стены. Благодарен всем, кто приходит на помощь в этот непростой период", - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В деревне Устамак его отчий дом и большое животноводческое хозяйство, которое досталось ему с братом от отца и деда.

t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

Набор волонтеров для работ по укреплению насыпей продолжается. Желающие помочь могут обратиться к главам поселений или в районный штаб волонтеров 8 (3456) 22-23-00.

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# паводок , Тобольский район

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