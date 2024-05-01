В Вагайском районе продолжаются противопаводковые мероприятия

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

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Эвакуация жителей из подтопляемых населенных пунктов продолжается в Вагайском районе. Также в безопасное место перемещаются сельскохозяйственные животные, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В Дубровинском сельском поселении в зону вероятного подтопления попадают деревни Супринская, Араксул, Луговая, Ренчики, Елань-Яр, Катангуй и Шапошникова. В Супринской эвакуированы все жители, здесь круглосуточно дежурят сотрудники полиции. В деревне Ренчики организована лодочная переправа.

В безопасное место вывозятся и сельскохозяйственные животные. Работа в данном направлении тоже ведется в круглосуточном режиме.

По словам главы муниципалитета Сергея Сидоренко, противопаводковые мероприятия в Вагайском районе ведутся ежедневно. Принимаются все возможные меры, чтобы как можно меньше территорий попало в зону подтопления.

"Жители помогают спасателям в возведении земляных насыпей, укреплении их мешками. Кроме этого, укрепляем дома, у которых невозможно произвести отсыпку", - сообщил он.