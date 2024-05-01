Более 100 тыс. мешков с грунтом для борьбы с паводком сформировали добровольцы за 3 дня в Вагайском районе

| Фото: Telegram-канал главы Вагайского района Сергея Сидоренко | Фото: Telegram-канал главы Вагайского района Сергея Сидоренко

Более 100 тыс. мешков для укрепления гидротехнических сооружений и временных насыпей сформировали добровольцы за 3 дня в Вагайском районе Тюменской области. Эта работа продолжается.

"В районе находятся представители регионального правительства, МЧС, полиции. Ведем мониторинг воды, в населенных пунктах у нас находятся местные гидропосты. Вода прибывает. В Большом Карагае пик ожидается через 2-3 дня, спад может начаться не раньше, чем через неделю", - сообщил глава муниципалитета Сергей Сидоренко.

Уровень реки Иртыш около с. Вагай ежедневно прибывает на 12 см. Принимаются превентивные меры для защиты муниципалитета: возводятся временные насыпи, дома обкладывают мешками; скорректированы первоначальные планы защиты села, поскольку вода "пришла" с другой стороны. В Вагай вода будет прибывать минимум 10 дней.

Жителей, чьи дома попадают в зону возможного подтопления, продолжают информировать о необходимости переехать в безопасное место: в ПВР или к родственникам. Так, сегодня продолжилась эвакуация в с. Аксурка, Б. Карагай и д. Второсалинской. Доставка продуктов в подтопленные населённые пункты проходит регулярно. В с. Б. Карагай восстановлена мобильная связь Теле2.

В связи с увеличением переливов на дорогах, будут выставлены дополнительные наряды ДПС

"Из-за критического повышения уровня воды в р. Иртыш и подтопления автомобильных дорог Тобольск - Курья и Вагай - Абаул запущено ежедневное движение речного транспорта типа "Заря". Для удобства пассажиров организована доставка рейсовыми автобусами от автостанции Вагай до пристани Экстезерь ежедневно. Отправление от пристани Экстезерь - по факту прибытия "Зари", - рассказал Сергей Сидоренко в своем Telegram-канале.