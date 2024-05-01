53 добровольца из Ярково помогают Вагайскому району противостоять паводку

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53 добровольца из Ярково помогают Вагайскому району противостоять паводку. С раннего утра 18 мая местные жители и волонтеры наполняют мешки песком для укрепления гидросооружений, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы приехали помочь жителям Вагайского района, так как у них пришла большая вода, нужна помощь в затаривании мешков. От нас здесь трудятся представители учреждения культуры, молодежной политики и спорта, администрации, студенты профессионального технического училища, простые жители Ярково", - сказал заместитель главы Ярковского района Владимир Федоров.

Он отметил, что в Ярковском районе проведена большая работа по предупреждению паводка — сформированы земляные насыпи, подготовлены мешки с песком. Ситуация стабильная и находится под постоянным контролем.