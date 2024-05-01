25 сотрудников полиции обеспечивают безопасность при паводке в Вагайском районе

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25 сотрудников полиции обеспечивают безопасность на подтопляемых территориях Вагайского района. В том числе инспекторы ГИБДД, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По словам заместителя начальника управления охраны общественного порядка управления МВД России по Тюменской области подполковник полиции Рината Сабитова, представители правоохранительных органов помогают в эвакуации жителей. А также патрулируют подтопленные населенные пункты и информируют население о работе пунктов временного размещения.