В Вагайском районе продолжается эвакуация жителей подтопляемых сел

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Эвакуация жителей подтопляемых сел продолжается в Вагайском районе. Имам с. Куларовское призвал земляков выполнять рекомендации специалистов во время паводка, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В период весеннего паводка самое важное — это здоровье и жизни людей. Если дали указание о том, что нужно эвакуироваться, то нужно прислушаться к обращению наших руководителей. У них информации намного больше, они исходят из соображения безопасности", - подчеркнул председатель местной мусульманской организации, имам Ахмет Ишмухаметов.

Администрация Куларовского сельского поселения с апреля объезжает дома жителей, чтобы каждому рассказать о правилах действия в случае резкого подъема воды и возможности эвакуироваться в ПВР на базе Куларовской средней школы.

Горячая линия по вопросам паводка — по номеру 122 (кнопка 3).