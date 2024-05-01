  • 18 мая 202418.05.2024суббота
  • USD90,9873
    EUR98,7776
  • В Тюмени 7..9 С 0 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Глава Вагайского района приглашает волонтеров на борьбу с паводком

Общество, 21:49 17 мая 2024

Telegram-канал Сергея Сидоренко | Фото: Telegram-канал Сергея Сидоренко

40 тыс. мешков с песком затарили волонтёры в с. Вагай. В выходные дни работа продолжится. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко.

Он обратился к гражданам о том, что и дальше необходима помощь в работах по затариванию мешков грунтом. На 18 мая обозначены две точки: между стадионом и кладбищем (ул. Подгорная), территория МУП "Ремжилстройсервис". Начало работ в 8 часов. Необходимо взять с собой запас еды и питьевой воды на день.

"Более 400 человек работали сегодня на затарке мешков с песком. Это показало, как сплотился наш народ в борьбе со стихией. Хочу выразить огромную благодарность", - отметил Сергей Сидоренко.

В районе заготовлено порядка 60 тыс. мешков с песком, в плане на ближайшие дни – увеличить их количество до 100 тыс.

"Вода и продукты первой необходимости доставлены в магазины подтопляемых территорий с запасом.

"На 47 км автодороги Вагай - Абаул, перед перетопленным участком, дежурит наряд ДПС. Спасибо всем, кто работал все эти дни, но нам нельзя останавливаться. Работу необходимо продолжать. Все вместе мы обязательно справимся со стихией", - сказал глава муниципалитета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Вагайский район , паводок

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:49 17.05.2024Глава Вагайского района приглашает волонтеров на борьбу с паводком
21:21 17.05.2024У тюменских музейщиков появилась еще одна выставочная площадка
18:42 17.05.2024Выставку "Удачная находка в Помпеях" из собрания омского музея открыли в Тюмени
18:10 17.05.2024В Восточном округе Тюмени создадут три новые озелененные территории