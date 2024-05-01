Глава Вагайского района приглашает волонтеров на борьбу с паводком

| Фото: Telegram-канал Сергея Сидоренко | Фото: Telegram-канал Сергея Сидоренко

40 тыс. мешков с песком затарили волонтёры в с. Вагай. В выходные дни работа продолжится. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко.

Он обратился к гражданам о том, что и дальше необходима помощь в работах по затариванию мешков грунтом. На 18 мая обозначены две точки: между стадионом и кладбищем (ул. Подгорная), территория МУП "Ремжилстройсервис". Начало работ в 8 часов. Необходимо взять с собой запас еды и питьевой воды на день.

"Более 400 человек работали сегодня на затарке мешков с песком. Это показало, как сплотился наш народ в борьбе со стихией. Хочу выразить огромную благодарность", - отметил Сергей Сидоренко.

В районе заготовлено порядка 60 тыс. мешков с песком, в плане на ближайшие дни – увеличить их количество до 100 тыс.

"Вода и продукты первой необходимости доставлены в магазины подтопляемых территорий с запасом.

"На 47 км автодороги Вагай - Абаул, перед перетопленным участком, дежурит наряд ДПС. Спасибо всем, кто работал все эти дни, но нам нельзя останавливаться. Работу необходимо продолжать. Все вместе мы обязательно справимся со стихией", - сказал глава муниципалитета.