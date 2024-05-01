Реверсивное движение действует на трассе Тюмень – Омск в Абатском районе
Общество, 12:21 18 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Реверсивное движение действует на трассе Тюмень – Омск в Абатском районе. Его организовали на участке с 353 км по 363 км, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Специалисты демонтируют один километр насыпной дамбы. Работает дорожная техника.
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Госавтоинспекция призывает водителей заранее снижать скорость, подъезжая к участку реверса.