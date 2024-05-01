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Реверсивное движение действует на трассе Тюмень – Омск в Абатском районе

Общество, 12:21 18 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реверсивное движение действует на трассе Тюмень – Омск в Абатском районе. Его организовали на участке с 353 км по 363 км, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Специалисты демонтируют один километр насыпной дамбы. Работает дорожная техника.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Госавтоинспекция призывает водителей заранее снижать скорость, подъезжая к участку реверса.

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# ГИБДД Тюменской области , паводок , реверсивное движение

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