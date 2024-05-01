Ярковские волонтеры прибыли на помощь в Вагайский район
Общество, 14:40 18 мая 2024
| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen
Далее в сюжете Волна паводка достигла деревни Супринская Вагайского района
Волонтеры Ярковского района прибыли помочь жителям Вагайских подтопляемых сел. Они наполняют мешки с песком. На одной из площадок предприниматели организовали бесплатное питание, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Специалисты продолжают подомовые обходы для информирования населения. Муниципалитету с этим помогают и представители духовенства.
Горячая линия по вопросам паводка — по номеру 122 (кнопка 3).