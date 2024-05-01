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Ярковские волонтеры прибыли на помощь в Вагайский район

Общество, 14:40 18 мая 2024

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Далее в сюжете Волна паводка достигла деревни Супринская Вагайского района

Волонтеры Ярковского района прибыли помочь жителям Вагайских подтопляемых сел. Они наполняют мешки с песком. На одной из площадок предприниматели организовали бесплатное питание, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Специалисты продолжают подомовые обходы для информирования населения. Муниципалитету с этим помогают и представители духовенства.

Горячая линия по вопросам паводка — по номеру 122 (кнопка 3).

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# Вагайский район , волонтеры , паводок

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