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Волна паводка достигла деревни Супринская Вагайского района

Губернатор, 14:52 18 мая 2024

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Волна паводка достигла деревни Супринская Вагайского района. Уровень реки Иртыш превышает рекордные показатели 2016 и 2017 годов. В селе Большой Карагай, которое первым приняло паводок в муниципалитете, за прошедшие сутки вода прибавила еще 15 см. Уровень – 12 м 84 см

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

"В населенных пунктах, попадающих в опасную зону, проводится эвакуация жителей. На сегодня в районе подтоплено семь участков дорог. Продолжается укрепление защитных сооружений в селах ниже по течению". – уточнил глава региона.

Готовятся встретить паводок в Тобольске, Тобольском и Уватском районах. Здесь ожидают значения, близкие к рекордным. На реке Ишим обстановка меняется – уровень воды постепенно снижается.

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# Александр Моор , паводок

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