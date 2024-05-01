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Более 60 домов в шести населенных пунктах Ишимского района дезинфицировали после паводка

Общество, 10:42 19 мая 2024

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

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Более 60 домов и почти 90 земельных участков в шести населенных пунктах Ишимского района дезинфицировали после паводка. Вода, как и прогнозировали, уходит медленно. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Люди в защитных костюмах в Ишимском районе для жителей — верный признак возвращения к нормальной жизни. Как только от воды освобождаются дома и участки, туда заходят бригады для дезинфекции", - прокомментироввал глава региона.

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# дезинфекция , паводок

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